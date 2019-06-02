السعودية | بيان جديد من سفارة المملكة في الفلبين بشأن اختفاء الطيار “عبدالله الشريف” في رحلة طيران تدريبية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

كشفت السفارة السعودية في الفلبين عن آخر المستجدات حول اختفاء الطيار عبدالله الشريف الذي فُقد قبل أكثر من أسبوع بالفلبين، في فرضية اختطاف الطائرة التدريبية التي أقلّته وبمعيته الكابتن الفلبيني.

وقالت السفارة، إن وفداً رفيع المستوى من السفارة انتقل إلى جزيرة “ميندورو” الجاري البحث فيها عنه، للوقوف على مجريات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات الفلبينية، واطلع على جميع إجراءات البحث التي تمت منذ فقدان الطائرة حتى تاريخه.

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وأضافت السفارة أن الوفد شارك في وضع الخطة التالية للبحث والتحري والتي تتمثل في البحث عن الممرات المائية و11منطقة برية، على أن تشمل المناطق التي يسيطر عليها بعض الجماعات المسلحة، مشيرةً إلى أنه نظراً للوضع الأمني غير المستقر في تلك الجزيرة، قامت السفارة بإقناع أقارب المواطن الشريف بنقلهم إلى مانيلا.

وأكدت السفارة السعودية في الفلبين أنها سوف تستمر ببذل كافة الجهود للبحث بالتنسيق مع السلطات الرسمية الفلبينية ذات العلاقة، داعية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة ومصدر المعلومة عند النشر، ومتابعة البيانات الصادرة من السفارة كي لا تؤثر على مجريات التحقيق.