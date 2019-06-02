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شكرا لقرائتكم رسالة نصب تصل إلى مستخدمي الواتساب هذا نصها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رسالة نصب تصل إلى مستخدمي الواتساب هذا نصها
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّر مواطنون من رسالة “نصب” تصل عبر الواتساب تزعم أنها مُرسلة من هايبر بنده، يُطلب خلالها الاتصال على رقم جوال مُحدّد لاستلام جائزة.
وبحسب ما جاء في الرسالة المزعومة: “زبائنا الكرام نبلغ سيادتكم جريان السحب الجوائز المالية في جميع مراكز هايبر بنده وقد فزت من خلال تسوق في أحد مراكز هايبر بنده ويرجى الاتصال على رقم.. رقم الجوال: 0532049237 ورقم 0563142087”.
وأكّد متداولو الرسالة أن هناك رابطًا مُرسلًا مع الرسالة، ولا يجب فتحه؛ لأنه قد يسبب خطرًا على بيانات المستخدمين.
أما الرقم الذي يرسل هذه الرسالة فهو 37121633451.
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