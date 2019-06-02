رسالة نصب تصل إلى مستخدمي الواتساب هذا نصها

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذّر مواطنون من رسالة “نصب” تصل عبر الواتساب تزعم أنها مُرسلة من هايبر بنده، يُطلب خلالها الاتصال على رقم جوال مُحدّد لاستلام جائزة.

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وبحسب ما جاء في الرسالة المزعومة: “زبائنا الكرام نبلغ سيادتكم جريان السحب الجوائز المالية في جميع مراكز هايبر بنده وقد فزت من خلال تسوق في أحد مراكز هايبر بنده ويرجى الاتصال على رقم.. رقم الجوال: 0532049237 ورقم 0563142087”.

وأكّد متداولو الرسالة أن هناك رابطًا مُرسلًا مع الرسالة، ولا يجب فتحه؛ لأنه قد يسبب خطرًا على بيانات المستخدمين.

أما الرقم الذي يرسل هذه الرسالة فهو 37121633451.