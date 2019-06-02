شكرا لقرائتكم المملكة تدخل موسم السكون الصيفي عدا هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المملكة تدخل موسم السكون الصيفي عدا هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أنه بانتهاء شهر مايو يمكن القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى، ودخلت المملكة موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام.
وتابع المسند أنه يشذّ عن القاعدة، منطقة الشرقية التي تتعرّض عادة لهبوب رياح البوارح خلال يونيو ويوليو، وجازان التي تتعرض لموسم الغبرة؛ وذلك قُبيل نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس.
وأوضح أن هذه الموجة الحارة الحالية لا تعني بالضرورة أن الصيف سيصبح حاراً خلاف العادة، والتنبؤ بدرجات الحرارة خلال ثلاثة أشهر قادمة يشوبه الصعوبة والخطأ.
في وقت سابق، قال عضو الاتحاد العربي للفلك الدكتور خالد الزعاق، إن غدًا الاثنين هو أول أيام مربعانية القيظ، وأن اليوم هو آخر كنة الجوزاء.
وتابع الزعاق: اليوم آخر الكنة وغدًا الاثنين أول مربعانية القيظ، وهي بداية موسم الحر الفعلي، وفي نهايتها مرحلة وصول درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية بما يسمى بـ جمرة القيظ بمعنى أن شدة الحرارة ستكون خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة، وسميت بذلك لأن مدتها أربعون يومًا.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدخل موسم السكون الصيفي عدا هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.