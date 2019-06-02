، لمدة ٣ أيام .. تيماء تنهي استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر المبارك ،

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أنهت بلدية محافظة تيماء استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر المبارك بالتعاون والشراكة مع لجنة التنمية السياحية ولجنة التنمية الاجتماعية بتيماء، من خلال مجموعة من الفعاليات المتنوعة لتقديمها للأهالي، وذلك بحديقة السور الأثري لمدة ثلاثة أيام ابتدأ من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وقال رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة البلوي: إن اللجان المنظمة تواصل عملها في تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر المبارك لتقديم العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة للحضور، وتشمل الفعاليات الفرق الشعبية، العرضة السعودية والسامري والدحة، أوبريت فرحة العيد، المسابقات ومسرح الطفل، بيت الشعر، المسابقات الشعبية وفنون ومشاركات الجاليات العربية والألعاب الكهربائية والمائية والألعاب النارية.
وأضاف البلوي: "تم اختيار موقع المهرجان في حديقة السور الأثري، والتي جاء اسمها كونها تقع بجانب سور تيماء الأثري؛ وهو من المعالم الرئيسة بالمحافظة ويحيط بمدينة تيماء القديمة من جميع الجهات، ويمتدّ لمسافة 15 كيلومتراً، وهو مشيد من الحجارة في معظم الأجزاء ومن الطين في أجزاءٍ أخرى، ويبلغ ارتفاعه حالياً في بعض الأجزاء أكثر من عشرة أمتار، ويقل ارتفاعه في بعض الأجزاء حتى يصل إلى المتر الواحد تقريباً، عرض السور يتراوح ما بين المتر والمترين، ويعود تاريخ بنائه إلى الألف الثاني قبل الميلاد.
لمدة ٣ أيام .. تيماء تنهي استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر المباركصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-02
أنهت بلدية محافظة تيماء استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر المبارك بالتعاون والشراكة مع لجنة التنمية السياحية ولجنة التنمية الاجتماعية بتيماء، من خلال مجموعة من الفعاليات المتنوعة لتقديمها للأهالي، وذلك بحديقة السور الأثري لمدة ثلاثة أيام ابتدأ من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وقال رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة البلوي: إن اللجان المنظمة تواصل عملها في تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر المبارك لتقديم العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة للحضور، وتشمل الفعاليات الفرق الشعبية، العرضة السعودية والسامري والدحة، أوبريت فرحة العيد، المسابقات ومسرح الطفل، بيت الشعر، المسابقات الشعبية وفنون ومشاركات الجاليات العربية والألعاب الكهربائية والمائية والألعاب النارية.
وأضاف البلوي: "تم اختيار موقع المهرجان في حديقة السور الأثري، والتي جاء اسمها كونها تقع بجانب سور تيماء الأثري؛ وهو من المعالم الرئيسة بالمحافظة ويحيط بمدينة تيماء القديمة من جميع الجهات، ويمتدّ لمسافة 15 كيلومتراً، وهو مشيد من الحجارة في معظم الأجزاء ومن الطين في أجزاءٍ أخرى، ويبلغ ارتفاعه حالياً في بعض الأجزاء أكثر من عشرة أمتار، ويقل ارتفاعه في بعض الأجزاء حتى يصل إلى المتر الواحد تقريباً، عرض السور يتراوح ما بين المتر والمترين، ويعود تاريخ بنائه إلى الألف الثاني قبل الميلاد.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
09:39 PM
في حديقة السور الأثري .. فرق شعبية وعرضة أوبريت ومسرح للطفل
أنهت بلدية محافظة تيماء استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر المبارك بالتعاون والشراكة مع لجنة التنمية السياحية ولجنة التنمية الاجتماعية بتيماء، من خلال مجموعة من الفعاليات المتنوعة لتقديمها للأهالي، وذلك بحديقة السور الأثري لمدة ثلاثة أيام ابتدأ من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وقال رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة البلوي: إن اللجان المنظمة تواصل عملها في تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر المبارك لتقديم العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة للحضور، وتشمل الفعاليات الفرق الشعبية، العرضة السعودية والسامري والدحة، أوبريت فرحة العيد، المسابقات ومسرح الطفل، بيت الشعر، المسابقات الشعبية وفنون ومشاركات الجاليات العربية والألعاب الكهربائية والمائية والألعاب النارية.
وأضاف البلوي: "تم اختيار موقع المهرجان في حديقة السور الأثري، والتي جاء اسمها كونها تقع بجانب سور تيماء الأثري؛ وهو من المعالم الرئيسة بالمحافظة ويحيط بمدينة تيماء القديمة من جميع الجهات، ويمتدّ لمسافة 15 كيلومتراً، وهو مشيد من الحجارة في معظم الأجزاء ومن الطين في أجزاءٍ أخرى، ويبلغ ارتفاعه حالياً في بعض الأجزاء أكثر من عشرة أمتار، ويقل ارتفاعه في بعض الأجزاء حتى يصل إلى المتر الواحد تقريباً، عرض السور يتراوح ما بين المتر والمترين، ويعود تاريخ بنائه إلى الألف الثاني قبل الميلاد.
، لمدة ٣ أيام .. تيماء تنهي استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر المبارك ،
المصدر : الخليج 365
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