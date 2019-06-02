، عشريني يعاني صرعًا مستمرًّا أفقده حواسه وأعاق حركته .. ووالداه يناشدان ،

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ناشد والد شاب معاق المسؤولين بإحالة ابنه إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالخارج، مبينًا أن ابنه بلغ 21 عامًا وحالته تزداد سوءًا في كل جوانب حياته الصحية والحركية والمشاعرية.
وقال والد المعاق علي بن سعيد الزهراني لـ"الخليج 365 ": "حكاية ابني وفلذة كبدي بدأت منذ صغره ونعومة أظافره، حين أُصيب بسخونة سببت مرضه الحالي، وهو الصرع والتشنجات المستمرة، والتي أفقدته كل حواس النطق والحركة والشعور بالألم".
وأردف وهو يغالب دموعه: "أتألم كثيراً عندما أرى دموعه ولا أعلم ما يتعبه، وكيف أخفف عنه، هل هو ألم أم ماذا!".
وتابع: "حال والدته الصابرة يفطر القلب ألماً وحزناً؛ فهي لا تملك لابنها وفلذة كبدها سوى البكاء عندما ترى حاله يزداد سوءاً يوماً بعد يوم".
وأضاف: "راجعت بابني الكثير من المستشفيات ولم أجد العلاج، لكن بعض الأطباء اقترحوا علي أن أذهب به إلى مستشفى متخصص في الولايات المتحدة الأمريكية يعالج مثل هذه الحالات".
وناشد الأب المكلوم الجهات المختصة والمسؤولين في هذا الشهر الفضيل، بأن ينظروا لحالته وحال ابنه ويتدخلوا لتيسير علاجه.
"الخليج 365" تحتفظ بالتقارير الطبية وعنوان التواصل لمن يرغب من المختصين وذوي القلوب الرحيمة.
عشريني يعاني صرعًا مستمرًّا أفقده حواسه وأعاق حركته .. ووالداه يناشدانعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-06-02
ناشد والد شاب معاق المسؤولين بإحالة ابنه إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالخارج، مبينًا أن ابنه بلغ 21 عامًا وحالته تزداد سوءًا في كل جوانب حياته الصحية والحركية والمشاعرية.
وقال والد المعاق علي بن سعيد الزهراني لـ"الخليج 365 ": "حكاية ابني وفلذة كبدي بدأت منذ صغره ونعومة أظافره، حين أُصيب بسخونة سببت مرضه الحالي، وهو الصرع والتشنجات المستمرة، والتي أفقدته كل حواس النطق والحركة والشعور بالألم".
وأردف وهو يغالب دموعه: "أتألم كثيراً عندما أرى دموعه ولا أعلم ما يتعبه، وكيف أخفف عنه، هل هو ألم أم ماذا!".
وتابع: "حال والدته الصابرة يفطر القلب ألماً وحزناً؛ فهي لا تملك لابنها وفلذة كبدها سوى البكاء عندما ترى حاله يزداد سوءاً يوماً بعد يوم".
وأضاف: "راجعت بابني الكثير من المستشفيات ولم أجد العلاج، لكن بعض الأطباء اقترحوا علي أن أذهب به إلى مستشفى متخصص في الولايات المتحدة الأمريكية يعالج مثل هذه الحالات".
وناشد الأب المكلوم الجهات المختصة والمسؤولين في هذا الشهر الفضيل، بأن ينظروا لحالته وحال ابنه ويتدخلوا لتيسير علاجه.
"الخليج 365" تحتفظ بالتقارير الطبية وعنوان التواصل لمن يرغب من المختصين وذوي القلوب الرحيمة.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
09:32 PM
والده: أتألم كثيرًا عندما أرى دموعه ولا أعلم ما يتعبه وحال والدته يفطر القلب
ناشد والد شاب معاق المسؤولين بإحالة ابنه إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالخارج، مبينًا أن ابنه بلغ 21 عامًا وحالته تزداد سوءًا في كل جوانب حياته الصحية والحركية والمشاعرية.
وقال والد المعاق علي بن سعيد الزهراني لـ"الخليج 365 ": "حكاية ابني وفلذة كبدي بدأت منذ صغره ونعومة أظافره، حين أُصيب بسخونة سببت مرضه الحالي، وهو الصرع والتشنجات المستمرة، والتي أفقدته كل حواس النطق والحركة والشعور بالألم".
وأردف وهو يغالب دموعه: "أتألم كثيراً عندما أرى دموعه ولا أعلم ما يتعبه، وكيف أخفف عنه، هل هو ألم أم ماذا!".
وتابع: "حال والدته الصابرة يفطر القلب ألماً وحزناً؛ فهي لا تملك لابنها وفلذة كبدها سوى البكاء عندما ترى حاله يزداد سوءاً يوماً بعد يوم".
وأضاف: "راجعت بابني الكثير من المستشفيات ولم أجد العلاج، لكن بعض الأطباء اقترحوا علي أن أذهب به إلى مستشفى متخصص في الولايات المتحدة الأمريكية يعالج مثل هذه الحالات".
وناشد الأب المكلوم الجهات المختصة والمسؤولين في هذا الشهر الفضيل، بأن ينظروا لحالته وحال ابنه ويتدخلوا لتيسير علاجه.
"الخليج 365" تحتفظ بالتقارير الطبية وعنوان التواصل لمن يرغب من المختصين وذوي القلوب الرحيمة.
، عشريني يعاني صرعًا مستمرًّا أفقده حواسه وأعاق حركته .. ووالداه يناشدان ،
المصدر : الخليج 365
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