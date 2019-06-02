، السجون توضح: السداد لمستفيدي "فرجت" عبر أبشر فقط ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت المديرية العامة للسجون أنه لا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامنا مع إطلاق خدمة "فرجت"، مشيرة إلى أن السداد لمستفيدي خدمة "فرجت" من خلال منصة أبشر فقط.
وقالت "السجون" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن السداد لمستفيدي خدمة "فُرِجَت" من خلال منصة أبشر @Absher فقط، ولا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع إطلاق الخدمة.
وأضافت: يستفيد من خدمة "فُرِجَت" في إصدارها الأول النزلاءُ الموقوفون في القضايا المالية -غير الجنائية- لقضيةٍ ماليةٍ واحدة عن كل سجين، على ألّا تكون لديه قضايا أخرى، وتشمل الخدمةُ النزلاءَ في جميع سجون المملكة.
السجون توضح: السداد لمستفيدي "فرجت" عبر أبشر فقطماجد الرفاعي الخليج 365 2019-06-02
أكدت المديرية العامة للسجون أنه لا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامنا مع إطلاق خدمة "فرجت"، مشيرة إلى أن السداد لمستفيدي خدمة "فرجت" من خلال منصة أبشر فقط.
وقالت "السجون" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن السداد لمستفيدي خدمة "فُرِجَت" من خلال منصة أبشر @Absher فقط، ولا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع إطلاق الخدمة.
وأضافت: يستفيد من خدمة "فُرِجَت" في إصدارها الأول النزلاءُ الموقوفون في القضايا المالية -غير الجنائية- لقضيةٍ ماليةٍ واحدة عن كل سجين، على ألّا تكون لديه قضايا أخرى، وتشمل الخدمةُ النزلاءَ في جميع سجون المملكة.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
08:46 PM
قالت: لا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها بوسائل التواصل
أكدت المديرية العامة للسجون أنه لا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامنا مع إطلاق خدمة "فرجت"، مشيرة إلى أن السداد لمستفيدي خدمة "فرجت" من خلال منصة أبشر فقط.
وقالت "السجون" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن السداد لمستفيدي خدمة "فُرِجَت" من خلال منصة أبشر @Absher فقط، ولا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع إطلاق الخدمة.
وأضافت: يستفيد من خدمة "فُرِجَت" في إصدارها الأول النزلاءُ الموقوفون في القضايا المالية -غير الجنائية- لقضيةٍ ماليةٍ واحدة عن كل سجين، على ألّا تكون لديه قضايا أخرى، وتشمل الخدمةُ النزلاءَ في جميع سجون المملكة.
، السجون توضح: السداد لمستفيدي "فرجت" عبر أبشر فقط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السجون توضح: السداد لمستفيدي "فرجت" عبر أبشر فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.