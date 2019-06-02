السعودية | الكهرباء مقطوعة في الجنوب.. ازدحام وتكدس وأزمات بسبب الانقطاع .. والفالح يعتذر للمواطنين

المناطق - إسلام داوود

انقطاع للتيار الكهربائي وتكدس مروري وازدحام هائل أمام محطات الوقود، ضرب مناطق بجنوب المملكة بسبب انقطاع التيار، وسط حالة من الغضب سادت بين عموم المواطنين الذين طالبوا شركة الكهرباء بإعادة التيار سريعا، وبمحاسبة المتسببين في تلك الأزمة

وشهدت المناطق الجنوبية جازان وعسير ونجران، انقطاعا في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، منذ أمس السبت، مما استنفر كل الجهات الخدمية.

بدورها، أرجعت شركة الكهرباء سبب انقطاع التيار إلى تأثر خطوط الكهرباء بالتقلبات الجوية والرياح التي ضربت جنوب المملكة، وأكدت الشركة أن فرق الصيانة الميدانية تعمل في السعودية للكهرباء على معالجة الآثار التي خلفتها التقلبات الجوية والرياح وأدت لسقوط أبراج نقل مهمة، مما أثر على الخدمة الكهربائية في بعض والمدن والقرى جنوبي المملكة، وستتم معالجتها خلال الساعات المقبلة وتوفير البدائل المناسبة.

وأضافت أن الفرق الفنية والهندسية تواصل عملها الدؤوب لإعادة الخدمة الكهربائية لمن تبقى من المشتركين المتضررين من الانقطاعات جنوبي المملكة خلال الساعات المقبلة (بإذن الله)، ونأسف لمرورهم بهذه التجربة.

بدورها، ذكرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أنه تم إعادة الخدمة إلى ما يقارب ٩٤% من المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية من المملكة، ويجري العمل بشكلٍ حثيث على إعادة الخدمة لجميع المشتركين خلال وقتٍ قصير إن شاء الله.

وأضافت، أنه تم توجيه فريق من المتخصصين في الوزارة لزيارة المناطق المتضررة فورًا، والوقوف على خطة الطوارئ وتقصي أسباب الانقطاع وإعداد خطة متكاملة لمنع تكرارها مستقبلاً.

من جهته، تقدم وزير الطاقة والصناعة، المهندس خالد الفالح باعتذار شخصي للمواطنين المتضررين من انقطاع التيار متعهدا بإعادة التيار في أقرب وقت.

ونشر الفالح سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، قال فيه، أعتذر شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع،

وأردف، كما أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله، وأعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك.

واختتم تغريداته قائلا، شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري، حفظ الله الجميع.