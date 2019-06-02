هل يؤثر انتهاء بطاقة الصراف الآلي على استحقاق حساب المواطن ؟

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار مُستفيد بشأن تأثير انتهاء بطاقة الصراف الآلي على استحقاقه في دعم البرنامج.

وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه لا يؤثر انتهاء بطاقة الصراف الآلي على استحقاق البرنامج، ولكن لا بد أن يكون الآيبان البنكي نشطاً ليتم صرف الدعم في حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق.

وفي سياق متصل، أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، موضحًا أنه سيتم صرف الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين بعد القادم الموافق 10 يونيو 2019.

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه بإمكان المواطنين، التسجيل والاستفادة من الدفعة العشرين عبر الرابط التالي: (هنا).

طريقة التسجيل في حساب متابعات الخليج 365:

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ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر عبر هذا الرابط (هنا).

ويستهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط أهلية حساب متابعات الخليج 365:

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.