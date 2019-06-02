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أول تعليق من أمانة تبوك بعد انهيار نفق طريق الملك فهد وإصابة 21 فردًا
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
كشفت أمانة تبوك سبب انهيار أحد الأنفاق جزئيًّا؛ ما أدى إلى إصابة 10 عمال.
وقالت أمانة تبوك في بيان لها: إنه وإشارة إلى حادثة سقوط جزء من مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله، اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحًا وأثناء تنفيذ مقاول المشروع لأعمال صب الخرسانة لجزء من بلاطة التقاطع العلوي للنفق حدث انهيار في الشدة المعدنية الحاملة للبلاطة؛ مما أدى إلى سقوطها ونتج عن ذلك بعض الإصابات للعمالة والجهاز الفني بالموقع وعددهم (21) فردًا تم نقل (11) حالة قبل وصول فرق الدفاع المدني و(10) حالات تم نقلها بواسطة فرق الدفاع المدني. وتنوعت إصاباتهم ما بين إصابات طفيفة ومتوسطة.
وقد تم مباشرة الموقع من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المختصة، وتم تشكيل لجنة فنية من المختصين بالأمانة ومندوبَيْن عن الدفاع المدني لمعرفة أسباب ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.
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