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2019-06-02 فيديو.. أمطار وبروق شمال المدينة ليلة ختم القرآن متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة Advertisements هطلت اليوم أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المدينة المنورة ليلة ختم القرآن الكريم. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة هطول الأمطار على طريق المدينة- العلا بالقرب من قرية شجوى.









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