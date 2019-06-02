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2019-06-02 طيران التحالف يدمر دبابة وثلاث عربات تابعة للميليشيا الحوثية في الضالع متابعات الخليج 365 - واس دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع.

وبحسب ما أورده موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.









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