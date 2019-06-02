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الراجحي : توظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال 4 أشهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن التوطين أسهم في توظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2019.
وقال الراجحي: استمرارًا للنتائج الإيجابية المحققة في مجال التوطين، أسهمت اتفاقيات ومبادرات التوطين الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2019. وسنواصل بمشيئة الله متابعة كافة الاتفاقيات لتحقيق النتائج المنشودة ومستهدفات رؤية 2030 الطموحة.
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