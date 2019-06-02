الان تتابع البطالة في المملكة تتراجع إلى 5.7% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تراجع معدل البطالة في المملكة (مواطنون ووافدون)، إلى 5.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ6% في الربع الأخير من 2018، بحسب بيانات رسمية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إن معدل البطالة (سعوديون ووافدون) في المملكة تراجع إلى 5.7% خلال الربع الأول 2019 مقارنة بـ6% خلال الربع الأخير 2018، و6.1% خلال الربع الأول 2018.

وتراجعت بطالة السعوديين المواطنين إلى 12.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، نزولا من 12.7% خلال الربع الأخير 2018، بينما بلغت 12.9% خلال الربع الأول 2018، وفق ما أوردته بيانات الهيئة.

وبدأت السعودية منذ 2018، توطين السعوديين في قطاع التجزئة، ما نتج عنه خلق آلاف الوظائف في الأسواق المحلية، وأسهم في تحفيز القطاع الخاص، تمهيدا لمضاعفة حجمه إلى 1.2 تريليون ريال ضمن رؤية المملكة 2030.

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وتواصل السعودية توطين العديد من الوظائف في السوق المحلية، التي بدأتها منذ 2017، بقطاعات مثل التأمين والاتصالات، بهدف تنفيذ خفض في نسبة بطالة السعوديين.

وضمن رؤية السعودية 2030، تستهدف وزارة العمل في المملكة الوصول بمعدل البطالة بين السعوديين إلى 10.6% بحلول 2020، فيما تستهدف في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة إلى 7%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن معدل البطالة بين الوافدين بلغ 0.6% في الربع الأول 2019 مقارنة بـ1% في الربع الأخير 2018، موزعا بواقع 0.4% للذكور الوافدين، و2.5% للإناث الوافدات.

وتراجع معدل البطالة بين السعوديين الذكور إلى 6.6% في الربع الأول 2019، مقارنة بـ7.6% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، و6.6% في الربع الأخير 2018.

في المقابل، تراجعت نسبة البطالة لدى السعوديات إلى 31.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، نزولا من 32.5% في نهاية الربع الأخير 2018.

وتعد نسبة البطالة في السعودية المسجلة خلال الربع الأول 2019 والبالغة 5.7%، الأدنى منذ الربع الأخير 2016، وفق أرقام الهيئة العامة للإحصاء السعودية.