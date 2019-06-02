شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: الصيانة تعالج آثار التقلبات الجوية والرياح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أعلن حساب شركة الكهرباء في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فرق الصيانة الميدانية تعمل على معالجة الآثار التي خلفتها التقلبات الجوية والرياح وأدت لسقوط أبراج نقل مهمة مما أثر على الخدمة الكهربائية في بعض المدن والقرى الواقعة جنوبي المملكة وستتم معالجتها خلال الساعات المقبلة وتوفير البدائل المناسبة فيما تواصل الفرق الفنية و الهندسية عملها الدؤوب لاعادة الخدمة الكهربائية لمن تبقى من المشتركين المتضررين من الانقطاعات وذلك خلال الساعات المقبلة أيضاً بإذن الله.

أعلن حساب شركة الكهرباء في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فرق الصيانة الميدانية تعمل على معالجة الآثار التي خلفتها التقلبات الجوية والرياح وأدت لسقوط أبراج نقل مهمة مما أثر على الخدمة الكهربائية في بعض المدن والقرى الواقعة جنوبي المملكة وستتم معالجتها خلال الساعات المقبلة وتوفير البدائل المناسبة فيما تواصل الفرق الفنية و الهندسية عملها الدؤوب لاعادة الخدمة الكهربائية لمن تبقى من المشتركين المتضررين من الانقطاعات وذلك خلال الساعات المقبلة أيضاً بإذن الله.

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