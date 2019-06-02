شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: وظفنا 64 ألف مواطن ومواطنة في 4 أشهر! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

كشف وزير العمل احمد الراجحي أن اتفاقيات ومبادرات التوطين التي تم توقيعها مع جهات حكومية وخاصة أسهمت بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2019.

وأكد الراجحي أن الوزارة ستواصل متابعة كافة الاتفاقيات من أجل تحقيق النتائج المنشودة ومستهدفات رؤية 2030.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزير العمل احمد الراجحي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".