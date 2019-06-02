أمير مكة يستقبل المهنئين بالعيد في منزله

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، بعد صلاة مغرب أول أيام العيد في منزل سموه بحي البساتين بجدة.

يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، بعد صلاة مغرب أول أيام العيد في منزل سموه بحي البساتين بجدة.

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