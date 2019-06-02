- 1/2
- 2/2
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الاثنين أول أيام مربعانية القيظ التي تبدأ فيها الدرجات الأربعينية بالتدريج لمدة أربعين يومًا.
وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم آخر الكنة، وغدًا الاثنين أول مربعانية القيظ، وهي بداية موسم الحر الفعلي، وفي نهايتها مرحلة وصول درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية بما يسمى بـ"جمرة القيظ"؛ بمعنى أن شدة الحرارة ستكون خلال شهرَي ذي القعدة وذي الحجة؛ وسميت بذلك لأن مدتها أربعون يومًا.
"الزعاق": غدًا الاثنين أول أيام مربعانية القيظ ومدتها 40 يومًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-02
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الاثنين أول أيام مربعانية القيظ التي تبدأ فيها الدرجات الأربعينية بالتدريج لمدة أربعين يومًا.
وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم آخر الكنة، وغدًا الاثنين أول مربعانية القيظ، وهي بداية موسم الحر الفعلي، وفي نهايتها مرحلة وصول درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية بما يسمى بـ"جمرة القيظ"؛ بمعنى أن شدة الحرارة ستكون خلال شهرَي ذي القعدة وذي الحجة؛ وسميت بذلك لأن مدتها أربعون يومًا.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
08:22 PM
قال: شدة الحرارة ستكون خلال شهرَي ذي القعدة وذي الحجة عالية
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الاثنين أول أيام مربعانية القيظ التي تبدأ فيها الدرجات الأربعينية بالتدريج لمدة أربعين يومًا.
وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم آخر الكنة، وغدًا الاثنين أول مربعانية القيظ، وهي بداية موسم الحر الفعلي، وفي نهايتها مرحلة وصول درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية بما يسمى بـ"جمرة القيظ"؛ بمعنى أن شدة الحرارة ستكون خلال شهرَي ذي القعدة وذي الحجة؛ وسميت بذلك لأن مدتها أربعون يومًا.
، "الزعاق": غدًا الاثنين أول أيام مربعانية القيظ ومدتها 40 يومًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الزعاق": غدًا الاثنين أول أيام مربعانية القيظ ومدتها 40 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.