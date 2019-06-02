محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن. وقال مصدر عسكري يمني: إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع. وبحسب ما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية؛ فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح. تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للحوثي في غارات لطيران التحالف بالضالع وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-02 دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن. وقال مصدر عسكري يمني: إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع. وبحسب ما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية؛ فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح. 02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440 Advertisements 08:24 PM اخر تعديل 02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440 08:33 PM أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن. وقال مصدر عسكري يمني: إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع. وبحسب ما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية؛ فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح. ، تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للحوثي في غارات لطيران التحالف بالضالع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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