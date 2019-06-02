، بومبيو: واشنطن مستعدّة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أن جهود بلاده "لإنهاء أنشطة إيران الخبيثة" ستتواصل

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد: إن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة"، مشيرًا إلى أن جهود بلاده "لإنهاء أنشطة إيران الخبيثة ستتواصل".

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري إغنازيو كاسيس: "نحن على استعداد لبدء مباحثات دون شروط مسبقة؛ نحن مستعدون للجلوس معهم إلى طاولة (مفاوضات)"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الجهود الأميركية لإنهاء الأنشطة الخبيثة لهذه الدولة "إيران" ستتواصل"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما أوضح أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك إذا رأت أن إيران "تتصرّف كدولة طبيعية".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأميركي بعد يوم من إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني، استعداد بلاده لإجراء محادثات، ولكن بشرط؛ وهو أن "تبدي واشنطن الاحترام"، لكنه أكّد أن بلاده لن تذهب إلى المحادثات بدافع الضغوط.

وقال بومبيو: إن مشكلات الشعب الإيراني هي نتاج 40 سنة من الحكم الحالي، وليست بسبب العقوبات، مضيفًا أن القيادة الإيرانية تجاهلت الاحتياجات الأساسية للشعب.



والتقى بومبيو مع نظيره السويسري لعقد محادثات تركز على إيران، وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران أثارت مخاوف من اندلاع صراع مفتوح.

واجتمع بومبيو مع كاسيس في بلدة بيلينزونا جنوبي سويسرا؛ حيث تسببت المخاوف بشأن احتمال التصعيد وسوء التقدير مع إيران في إثارة الكثير من القلق في أوروبا والشرق الأوسط.

ويزور بومبيو سويسرا في المحطة الثانية من جولة أوروبية تشمل أربع دول، يسعى من خلالها إلى طمأنة الزعماء بأن إدارة ترامب "لا تريد الحرب مع إيران".