، رئيسة وزراء بنجلاديش تزور المسجد النبوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدت الصلاة فيه وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى

زارت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش، المسجد النبوي اليوم؛ حيث أدت الصلاة فيه، وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبَيْه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبالها عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.