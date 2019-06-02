- 1/2
- 2/2
زارت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش، المسجد النبوي اليوم؛ حيث أدت الصلاة فيه، وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبَيْه - رضوان الله عليهما -.
وكان في استقبالها عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.
رئيسة وزراء بنجلاديش تزور المسجد النبويوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-02
زارت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش، المسجد النبوي اليوم؛ حيث أدت الصلاة فيه، وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبَيْه - رضوان الله عليهما -.
وكان في استقبالها عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
07:58 PM
أدت الصلاة فيه وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى
زارت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش، المسجد النبوي اليوم؛ حيث أدت الصلاة فيه، وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبَيْه - رضوان الله عليهما -.
وكان في استقبالها عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.
، رئيسة وزراء بنجلاديش تزور المسجد النبوي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء بنجلاديش تزور المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.