محمد بن مسعود - الدمام - ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط وخلال شهر رمضان الكريم أنهت لجان العفو بمنطقة نجران أعمالها في دراسة معاملات السجناء ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم. وشهدت سجون منطقة نجران إطلاق سراح 201 سجين خلال الشهر الكريم؛ منهم 170 سجينًا في مدينة نجران، و27 سجينًا في محافظة شرورة، وأربعة في محافظة ثار. إطلاق سراح 201 نزيل في سجون نجران ممن شملهم العفو الملكي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-02 أنهت لجان العفو بمنطقة نجران أعمالها في دراسة معاملات السجناء ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم. وشهدت سجون منطقة نجران إطلاق سراح 201 سجين خلال الشهر الكريم؛ منهم 170 سجينًا في مدينة نجران، و27 سجينًا في محافظة شرورة، وأربعة في محافظة ثار. Advertisements 02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440 07:36 PM ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط وخلال شهر رمضان الكريم ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط وخلال شهر رمضان الكريم أنهت لجان العفو بمنطقة نجران أعمالها في دراسة معاملات السجناء ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم. وشهدت سجون منطقة نجران إطلاق سراح 201 سجين خلال الشهر الكريم؛ منهم 170 سجينًا في مدينة نجران، و27 سجينًا في محافظة شرورة، وأربعة في محافظة ثار. ، إطلاق سراح 201 نزيل في سجون نجران ممن شملهم العفو الملكي ،

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