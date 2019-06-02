«المياه الوطنية» تنفذ مشروعًا لإزالة طفوحات شارع 64 بشرائع مكة

نفذت شركة المياه الوطنية مشروعًا لإزالة الطفوحات بمخطط الشرائع ٣، والذي سيخدم الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة المذكورة.

وقال مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض بن عبد المانع القحطاني، إن الشركة قامت مؤخرًا بتقديم حل هندسي شامل لإزالة الضرر والطفوحات الموجودة في شارع 64 بالشرائع لأمانة العاصمة المقدسة وتم التوافق عليه، وعلى الفور بدأت الشركة في أعمال تنفيذ المشروع.

من جهته بيَّن المهندس حسن القرني مدير عام المشاريع بالقطاع الغربي أن المشروع تضمن تنفيذ وربط خطوط الشبكة وتوصيلها بالخطوط الرئيسية الموجودة في المنطقة والمنفذة سابقًا.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المشروع كاملًا وتنفيذ عملية الربط في مدة بلغت (١٢) يومًا؛ حيث أصبح بالإمكان الاستفادة من الخدمة بنسبة ١٠٠٪ بعد استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بشركة المياه الوطنية في طلب التوصيل والارتفاق بخدمة الصرف الصحي.