الداخلية: ضبط 3 ملايين و245 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، ضبط 3245652 مخالفًا، لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

جاء ذلك خلال حملات ميدانية مشتركة شنتها «الداخلية» على مدار 19 شهرًا؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في مختلف مناطق المملكة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن إجمالي المخالفين، الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مختلف مناطق المملكة بلغ 3245652 مخالفًا، منهم 2530232 مخالفًا لنظام الإقامة، و500454 مخالفًا لنظام العمل، و214966 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

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وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 54496 شخصًا، 48% منهم يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيي الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2391 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأوضحت أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ 3879 شخصًا، مؤكدة أن إجمالي المواطنين، الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1323 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1284 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 39 سعوديًّا.

وأكدت أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 12440 وافدًا مخالفًا، منهم 10661 رجُلًا، و 1779 امرأة، مشيرة إلى أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 470569 مخالفًا، وإحالة 429813 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 545074 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 813655 مخالفًا.