أمانة جدة تضبط حلوى منتهية الصلاحية في مستودع مخالف بالخمرة

ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مستودع حلويات مخالفًا بحي الخمرة تديره عمالة أجنبية مخالفة، امتهنت تخزين وإعادة تغليف كميات من الحلوى منتهية الصلاحية تمهيدًا لتوزيعها في الأسواق، استغلالاً لموسم العيد، وذلك بالتعاون مع البحث الجنائي.

وأوضح رئيس بلدية المليساء المهندس أحمد الزهراني، أن فريق الرقابة في الفرع رصد المستودع العشوائي وتبين له عقب مداهمته مخالفته لجميع الاشتراطات البلدية، لافتًا إلى أن الموقع يعمل بلا رخصة نظامية بجانب رصد مخالفات عديدة وجسيمة تهدد الصحة العامة، ومنها تخزين وتغليف حلويات منتهية الصلاحية تمهيدًا لتوزيعها في الأسواق، وسوء تداول وحفظ المواد الغذائية، وتشغيل عمال لا يحملون بطاقات صحية، فضلاً عن تجهيزات المبنى السيئة وتدني مستوى النظافة العامة.

وبيَّن الزهراني، أن البلدية صادرت من الموقع وأتلفت 130 عبوة حلويات و95 كرتون شبس وتسعة جوالين شوكولاتة سائلة، وأغلقت المستودع لعدم وجود ترخيص نظامي، وجرى إعداد محضر بالحالة واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.