وأشار إلى أن أمانة المنطقة نجحت في اختيار مواقع إقامة الفعاليات، والتي من أهمها مراعاة التوزيع الجغرافي لمدينة أبها وبقية مدن ومحافظات المنطقة وفقا لمعدلات الكثافة السكانية، بالإضافة إلى معايير خاصة تتعلق بسهولة الوصول للموقع وتجنب الازدحامات، بالإضافة إلى تجهيزات وإمكانات كل موقع ومدى ملاءمتها لنوعية الفعاليات المقدمة فيه. ومن ضمن فعاليات العيد التي ستقيمها أمانة منطقة عسير لهذا العام والتي ستشهد أجواء احتفالية ستحمل الذكريات الماضية للمنطقة وتحوي بين طياتها العروض الفلكلورية وعددا من اللقاءات والفقرات الشعبية والأنشطة الموجهة للأسرة والطفل في أماكن متعددة. فيما ستشهد حديقة ملهمتي بدءا من ثاني أيام عيد الفطر العديد من الفعاليات، والتي ستكون من بينها إقامة منصة للطفل، وعروض للشخصيات الكرتونية وفعاليات متنوعة موجهة للأسرة والطفل، من أبرزها فعالية «الرعود والبرق» للأطفال.
وستتخلل فعاليات العيد التي ستقام في حديقة ملهمتي فعاليات بطابع تفاعلي مع الزوار، من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والمسابقات الموجهة للأسرة والطفل، حيث تقام العرضة السعودية والعروض الفلكلورية الشعبية الجنوبية، إضافة إلى المسرحيات الموجهة للأطفال ومسابقات حركية وثقافية وفعاليات متنوعة.
ونوه الحميدي، إلى أن احتفالات هذا العام لن تقتصر على مدينة أبها فقط بل تمت إضافة عدد من مدن ومحافظات المنطقة لتغطية فعاليات جديدة في احتفالات العيد، والتي ستشهد عروضا مبتكرة تقدم لأول مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 188 فعالية تنظمها أمانة عسير ثاني أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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