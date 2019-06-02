188 فعالية تنظمها أمانة عسير ثاني أيام العيد

أكملت أمانة منطقة عسير جاهزيتها لانطلاق احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام وسط حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة، من خلال 47 موقعا تشهد أكثر من 188 فعالية وفقرة فنية تلبي احتياجات كافة أفراد الأسرة. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن أمانة المنطقة تبذل جهودا كبيرة بناء على توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وذلك لتوفير كافة السبل الأكثر سهولة لوصول سكان وزوار منطقة عسير إلى مواقع احتفالات العيد والاستمتاع بالفعاليات.

وأشار إلى أن أمانة المنطقة نجحت في اختيار مواقع إقامة الفعاليات، والتي من أهمها مراعاة التوزيع الجغرافي لمدينة أبها وبقية مدن ومحافظات المنطقة وفقا لمعدلات الكثافة السكانية، بالإضافة إلى معايير خاصة تتعلق بسهولة الوصول للموقع وتجنب الازدحامات، بالإضافة إلى تجهيزات وإمكانات كل موقع ومدى ملاءمتها لنوعية الفعاليات المقدمة فيه. ومن ضمن فعاليات العيد التي ستقيمها أمانة منطقة عسير لهذا العام والتي ستشهد أجواء احتفالية ستحمل الذكريات الماضية للمنطقة وتحوي بين طياتها العروض الفلكلورية وعددا من اللقاءات والفقرات الشعبية والأنشطة الموجهة للأسرة والطفل في أماكن متعددة. فيما ستشهد حديقة ملهمتي بدءا من ثاني أيام عيد الفطر العديد من الفعاليات، والتي ستكون من بينها إقامة منصة للطفل، وعروض للشخصيات الكرتونية وفعاليات متنوعة موجهة للأسرة والطفل، من أبرزها فعالية «الرعود والبرق» للأطفال.

وستتخلل فعاليات العيد التي ستقام في حديقة ملهمتي فعاليات بطابع تفاعلي مع الزوار، من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والمسابقات الموجهة للأسرة والطفل، حيث تقام العرضة السعودية والعروض الفلكلورية الشعبية الجنوبية، إضافة إلى المسرحيات الموجهة للأطفال ومسابقات حركية وثقافية وفعاليات متنوعة.

ونوه الحميدي، إلى أن احتفالات هذا العام لن تقتصر على مدينة أبها فقط بل تمت إضافة عدد من مدن ومحافظات المنطقة لتغطية فعاليات جديدة في احتفالات العيد، والتي ستشهد عروضا مبتكرة تقدم لأول مرة.