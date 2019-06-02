السعودية اليوم / أمانة الجوف تكثف رقابتها على الأسواق وصوالين الحلاقة



سكاكا 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

تواصل أمانة منطقة الجوف جولاتها الرقابية على متاجر الحلويات ومستودعات الأغذية للتأكد من سلامتها وسلامة مصادرها وتاريخها ، كما تكثف الجولات على كافة صوالين الحلاقة ومصادرة أدوات الحلاقة متكررة الاستعمال ورصد مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية تم تطبيق الغرامات بحق المخالفين .

ودعا أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي المواطنين والمقيمين التعاون مع للأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 940 على مدار الساعة.

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19:29ت م

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