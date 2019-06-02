السعودية اليوم / الكشف عن مخبأ للأسلحة وحجز معدات تهريب وإيقاف مهاجرين بالجزائر



الجزائر 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

كشف الجيش الجزائري مخبأ للأسلحة والذخيرة بمحافظة ادرار الحدودية بجنوب البلاد يحتوي على ثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية تكرارية وخمس قذائف هاون ومخزنين وكمية من الذخيرة .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, ان عناصر مشتركة من الجيش وحرس السواحل بمدينتي برج باجي مختار والقالمة حجزت ثلاثة مولدات كهربائية وثلاث مطارق ضغط ومواد أخرى للتهريب .

وأشار البيان من جهة أخرى ان حرس الحدود بتلمسان اوقفوا خلال عمليتين منفصلتين 33 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة .

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19:18ت م

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