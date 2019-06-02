السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه يؤديان صلاة العيد ويستقبلان المهنئين أول أيام عيد الفطر المبارك



جيزان 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان، فيما يستقبل سمو أمير المنطقة المهنئين بالعيد السعيد عقب الصلاة وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

كما سيقوم سموه بزيارة معايدة لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري, ويعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بهذه المناسبة.

فيما سيستقبل سمو أمير منطقة جازان ثاني أيام العيد المحافظين ورؤساء المركز والمشايخ وجموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، ويرعى الحفل الخطابي بقاعة الاستقبال الرئيسية بالمركز الحضاري بجازان.

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19:05ت م

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