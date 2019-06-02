السعودية اليوم / مدينة السيح تتجمل لعيد الفطر المبارك



السيح 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م

‏أنهت بلدية الخرج اليوم تنفيذ خطتها التجميلية لميادين وطرق وشوارع مدينة السيح ، وتجهيز مصليات العيد والحدائق العامة بالمدينة ، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك.

‏وتواصل الإدارات الخدمية في بلدية الخرج عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك بهدف ظهور مدينة السيح بأجمل حلة ، وإيجاد خيارات متعددة أمام أهالي السيح وزوارها لارتياد الحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية وفقا لأرفع المعايير من حيث البيئة الصحية وتكامل الخدمات ، كما تعمل على تطوير هذه الإمكانات والارتقاء بالخدمات بشكل مستمر من خلال مشاريع حيوية عديدة.

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18:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.