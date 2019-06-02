

طرابلس 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

شهدت محطات الوقود بالعاصمة الليبية طرابلس، ازدحامًا شديدًا من قبل المواطنين من أجل تعبئة الوقود وذلك بسبب نقص الوقود في المدن الغربية ومناطق الجبل الغربي، إضافة إلى إقفال أغلب محطات الوقود الواقعة جنوبي طرابلس، الأمر الذي أدى إلى ازدحام المواطنين على محطات الوقود.

وفي سياق متصل أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز استمرارها في إرسال شحنات الوقود لمحطاتها حسب جدول التوزيع، مشيرة إلى أن الوقود متوفر في كل مستودعاتها.

وقامت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق الوطني، بتشكيل لجنة لإدارة أزمة الوقود لتولي اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل أزمة الوقود في مدينة طرابلس.

// انتهى //

18:10ت م

0140





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ازدحام في محطات الوقود وطوابير لعدة كيلو مترات في العاصمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.