

الرياض 28 رمضان 1440هـ الموافق 2 يونيو 2019م واس

وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يستقلان مركبة خاصة بينما يقوم أحدهما بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر شابين قام أحدهما بتحريض زميله بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل مع تداول بعض العبارات غير اللائقة.

يذكر أن النيابة العامة قد نشطت مؤخراً برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

// انتهى //

17:46ت م

0135





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / النائب العام يوجه بالقبض على شاب أطلق النار على سيارة ومنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.