السعودية اليوم / بلدية المسيجيد والقاحة تنظم احتفالية "فرحتكم عيدنا" خلال أيام عيد الفطر المبارك



المدينة المنورة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

تنظم بلدية المسيجيد والقاحة التابعة لمنطقة المدينة المنورة خلال أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ حفل معايدة بمناسبة العيد بعنوان "فرحتكم عيدنا " .

ويتضمن الحفل فعاليات متنوعة منها ألعاب نارية ، ومشاهد تعليمية ، وفنون شعبية ، وألعاب ومسابقات وشخصيات كرتونية وألعاب هوائية ، وسحوبات وجوائز قيمة ، وبرامج ذات طابع اجتماعي ابتهاجاً بهذه المناسبة.

ودعت بلدية المسيجيد والقاحة الأهالي والزوار لحفل المعايدة والفعاليات التي وصفتها بأنها تسهم في تعميق الحس الوطني وتجمع أبناء المنطقة على التفاعل الحضاري والتجاوب الإنساني مع مثل هذه المناسبات التي تنسجم مع توجهات البلدية في مشاركة شرائح المجتمع كافة في هذه الاحتفالات في بيئة آمنة ووسط حفاوة الكبار والصغار.

من جهته أوضح رئيس بلدية المسيجيد والقاحة المهندس عبدالكريم بن أحمد البعداني أن الفعاليات التي ستقام خلال العيد فعاليات متنوعة تواكب جميع شرائح المجتمع حيث كثفت البلدية جهودها منذ وقت مبكر لتجهيز المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء وتجميل المداخل والمجسمات والميادين وأعمدة الإنارة بعقود الزينة والإنارة التجميلية الى جانب وضع لوحات التهنئة بالعيد،.

وبين البعداني ، بان البلدية تعمل حالياً على تجهيز المواقع المخصص للفعاليات كما عقدت اللجنة المنظمة لاحتفال العيد اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات وتشكيل اللجان الميدانية، مضيفًا أن احتفالات العيد ستقام على مدى ثلاثة أيام، حيث تنطلق الفعاليات اول أيام العيد , كما ستنظم البلدية العديد من البرامج والفعاليات , متمنيا أن ينال احتفال هذا العام إعجاب الجميع.

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17:45ت م

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