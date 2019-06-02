السعودية اليوم / الأمير حسام بن سعود يرعى حفل أهالي الباحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك



الباحة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، حفل أهالي المنطقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذي تنظمه إمارة المنطقة في أول أيام العيد وذلك بمنتزه الأمير حسام بالقيم في مدينة الباحة .

وتتضمن فقرات الحفل كلمة لسمو أمير المنطقة بهذه المناسبة وكلمة الأهالي وقصيدة شعرية وأوبريتا شعبيا والعرضة

من جهته أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للمهرجانات والاحتفالات بإمارة المنطقة ماجد الغباشي أن الإمارة تعمل على وضع الاستعدادات النهائية لإقامة الحفل ، مقدما شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته الدائمة لكل ما يهم المنطقة وأبناؤها ، ولوعايته لحفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك .

ودعا الغباشي الجميع لحضور هذه المناسبة ، مبيناً أن الدخول لموقع الحفل سيبدأ من الساعة الرابعة عصراً عبر عربات القولف والباصات الترددية .

// انتهى //

17:44ت م

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الباحة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، حفل أهالي المنطقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذي تنظمه إمارة المنطقة في أول أيام العيد وذلك بمنتزه الأمير حسام بالقيم في مدينة الباحة .وتتضمن فقرات الحفل كلمة لسمو أمير المنطقة بهذه المناسبة وكلمة الأهالي وقصيدة شعرية وأوبريتا شعبيا والعرضة السعودية والألعاب النارية.من جهته أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للمهرجانات والاحتفالات بإمارة المنطقة ماجد الغباشي أن الإمارة تعمل على وضع الاستعدادات النهائية لإقامة الحفل ، مقدما شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته الدائمة لكل ما يهم المنطقة وأبناؤها ، ولوعايته لحفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك .ودعا الغباشي الجميع لحضور هذه المناسبة ، مبيناً أن الدخول لموقع الحفل سيبدأ من الساعة الرابعة عصراً عبر عربات القولف والباصات الترددية .// انتهى //17:44ت م0131

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