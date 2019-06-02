السعودية اليوم / أمير الباحة يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين أول أيام عيد الفطر المبارك



الباحة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، وجموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في أول أيام العيد وذلك في جامع الملك فهد بمدينة الباحة .

وبعد الصلاة سيستقبل سموه ، المسؤولين ومشائخ القبائل والمحافظين والمواطنين المهنئين بحلول عيد الفطر وذلك بمقر المركز الحضاري بالباحة.

// انتهى //

17:43ت م

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