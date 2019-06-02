انت الان تتابع تفاصيل خبر خسائر النفط تدفع 4 بورصات عربية للهبوط والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 06:51 مساءً - غلب التراجع على أداء 4 بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الأحد، في وقت صعدت فيه سوقا البحرين ومسقط بنسب طفيفة، وأغلقت أسواق السعودية والإمارات أبوابها أمام المستثمرين، مع بدء عطلة عيد الفطر.

وتضررت معنويات المستثمرين، اليوم، بالهبوط الحاد في أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي، بسبب المخاوف من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك، وهي شريك تجاري رئيس لواشنطن، ومورد مهم للخام إلى الولايات المتحدة.

ووفق حسابات وبيانات أوردتها وكالة "الأناضول" فقد أنهت عقود برنت تداولات مايو على خسائر بنسبة 11% لتغلق عند 64.49 دولاراً للبرميل، فيما نزلت عقود الخام الأمريكي بنحو 16%، مسجلة أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر الماضي، لتغلق عند 53.41 دولاراً للبرميل.

وجاءت بورصة قطر في مقدمة الأسواق المتضررة، مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 1.02% إلى 10168 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم قيادية كبرى مثل "بنك الدوحة" بنسبة 3.1% و"مسيعيد" بنسبة 2.8%.

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ونزلت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس "إيجي إكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.59% إلى 13690 نقطة، وسط ضغوط بيعية للمؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد العرب، نالت من أداء الأسهم الكبرى.

وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، إذ انخفض المؤشر الأول بنحو 0.21% إلى 6229 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.11% إلى 5725 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيس بنحو 0.18% إلى 4745 نقطة.

وأغلقت بورصة الأردن على انخفاض هامشي بنسبة 0.01% إلى 1806 نقطة، على إثر تراجع أسهم "الإقبال للاستثمار" بنسبة 0.83% و"أورانج" بنسبة 0.71%.

في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.12% إلى 1435 نقطة، مع ارتفاع أسهم "عقارات السيف" بنسبة 1.98% و"البحرين للتسهيلات التجاري" بنحو 1.33% و"الأهلي المتحد" بنسبة 0.24%.

فيما زادت بورصة مسقط بنسبة 0.07% إلى 3936 نقطة، مستفيدة من صعود أسهم "جلفار للهندسة" بنسبة 2.5%، و"ريستوت للاسمنت" بنحو 1.8%، و"المها للسيراميك" بنسبة 0.53%.