تبدأ غدًا.. أبرز ملامح الطقس في مربعانية القيظ

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي للفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الاثنين هو أول أيام مربعانية القيظ وأن اليوم هو آخر كنة الجوزاء.

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وقال الزعاق: اليوم آخر الكنة وغدًا الاثنين أول مربعانية القيظ، وهي بداية موسم الحر الفعلي وفي نهايتها مرحلة وصول درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية بما يسمى بـ جمرة القيظ بمعنى أن شدة الحرارة ستكون خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة، وسميت بذلك لأن مدتها أربعون يومًا.

وفي وقت سابق لفت الزعاق إلى أن المربعانية اثنتان “مربعانية القيظ”، و”مربعانية الشتاء”، فـ”مربعانية القيظ” تبدأ بطلوع نوء الثريا، وتستمر لثلاثة أنواء الثرياء والدبران والهقعة وكل نوء ثلاثة عشر يومًا، أما “مربعانية الشتاء”، فتبدأ بنوء الإكليل في ثالث ديسمبر ولها من الأنواء الإكليل والقلب والشولة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد كانت قد أكدت اليوم أن فصل الصيف بدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م، أما فلكيًّا فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440هـ على المملكة- بمشيئة الله- إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل، وذلك على جميع أجزاء المملكة.