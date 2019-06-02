صور.. 10 إصابات في انهيار نفق تحت الإنشاء جزئيًّا في تبوك

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

انهار أحد الأنفاق جزئيًّا بجوار مبنى الإمارة بمدينة تبوك أثناء صب السقف؛ ما أدى إلى إصابة عدد من العمال بإصابات متفرقة، تدخل على إثرها الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات المعنية

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري: إنه وردنا بلاغ عن وجود انهيار جزئي لسقف نفق بحي المهرجان وسط مدينة تبوك، وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة وفرقة التدخل في حوادث الانهيارات والزلازل من قوة طوارئ الدفاع المدني.

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وتابع أنه عند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن سقوط جزء من سقف نفق كان تحت الإنشاء، وذلك أثناء عملية الصب؛ مما أدى إلى سقوطه وإصابة عدد من العمالة الذين كانوا متواجدين فوق الجزء المنهار؛ فتم مباشرة الحادث وإخراج 10 حالات من قبل فرق الدفاع المدني، وحالتهم الصحية متوسطة الخطورة، وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، كما تم نقل عدد من الحالات قبل وصول فرق الدفاع المدني للموقع.

وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومسح الموقع بالكامل والتأكد من عدم وجود أشخاص تحت الأنقاض.