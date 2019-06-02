النائب العام : نجاح قمم مكة يدل على مكانة المملكة وثقلها الدولي

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - واس

رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب خالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة في مكة المكرمة على مدى يومين في هذه الأيام المباركة من رمضان.

وقال النائب العام في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن عقد القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية في هذا الظرف الاستثنائي والطارئ وفي أطهر بقاع الله مكة المكرمة يدلل على مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها الدولي، والاحترام البالغ الذي يحظى به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- من قادة الدول العربية والإسلامية حيث لبوا دعوته الكريمة وحضروا القمم الثلاث.

وأضاف معاليه في ذلك السياق أن عقد هذه القمم يأتي في إطار النهج الرائد للمملكة في تعزيز اللحمة الإسلامية والعربية والدور القيادي والفاعل في تبني نصرة قضايا الأمة ، مشيدًا معاليه بما خرجت به القمم من بيانات أكدت وحدة الصف العربي والإسلامي تجاه أي تحديات تواجههم.

وسأل معالي النائب المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن يكلل جهودهما بالتوفيق والتمكين والتسديد لما فيه صالح الأمتين العربية والإسلامية.