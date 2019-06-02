اخبار السعوديه

وزير الحرس الوطني يهنىء القيادة الرشيدة بنجاح أعمال القمم الثلاث في مكة المكرمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يهنىء القيادة الرشيدة بنجاح أعمال القمم الثلاث في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي اختتمت أعمالها يوم أمس في مكة المكرمة.

وقال وزير الحرس الوطني:«إن عقد هذه القمم الثلاث التي جاءت استجابة لدعوة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ ينطلق من المسؤولية الكبيرة والدور المحوري المهم الذي تضطلع به المملكة بثقلها ومكانتها ودورها الرائد في جمع الكلمة وتوحيد الصف وخدمة قضايا المنطقة والأمتين العربية والإسلامية».

ودعا وزير الحرس الوطني الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يبارك في مساعيهما لما فيه الخير والعزة والتمكين.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الحرس الوطني يهنىء القيادة الرشيدة بنجاح أعمال القمم الثلاث في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا