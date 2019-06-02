شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بالقبض على شابين أطلقا النار على سيارة ومنزل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شابين ظهرو في مقطع فيديو وهم يستقلون مركبة خاصة أطلق أحدهم النار على سيارة متوقفه ومنزل، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو يظهر شابين حيث قام أحدهم بتحريض زميله بإطلاق النار على سيارة متوقفه والمنزل مع تداول بعض العبارات الغير لائقة و النيابة العامة تقوم برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.