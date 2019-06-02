شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بالقبض على شابين أطلقا النار على سيارة ومنزل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شابين ظهرو في مقطع فيديو وهم يستقلون مركبة خاصة أطلق أحدهم النار على سيارة متوقفه ومنزل، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو يظهر شابين حيث قام أحدهم بتحريض زميله بإطلاق النار على سيارة متوقفه والمنزل مع تداول بعض العبارات الغير لائقة و النيابة العامة تقوم برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يوجه بالقبض على شابين أطلقا النار على سيارة ومنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.