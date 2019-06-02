السعودية | الداخلية السعودية تفرج عن سجناء عبر خدمة "فرجت".. وهذه التفاصيل

شكرا لقرائتكم الداخلية السعودية تفرج عن سجناء عبر خدمة "فرجت".. وهذه التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت منصة أبشر عن خدمة "فُرجت" والتي أُطلقت في تاريخ 24 رمضان، وتم من خلالها الإفراج عن أكثر من 200 موقوف حتى الآن، لتدون المنصة رسالة إلى المساهمين فقالت: "‏نشكر لكم إدخالكم البهجة إلى قلوب أُسر الموقوفين مع قُرب دخول عيد الفطر، جعله الله في موازين حسناتكم".

فيما حظيت الخدمة بتفاعل جماهيري كبير من النشطاء، الذين أشادوا بخدمة "فرجت" الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج "أبشر"، والخاصة بتفريج الكرب عن الغارمات، وقالوا إنها أحدثت تعاوناً اجتماعياً واسعاً.

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في الوقت نفسه، بدأ المواطنون في السؤال عن كيفية التسديد في حساب السجناء، حيث يكون لكل غارم أو غارمة رقم خاص به للسداد عليه، فيما نشرت الإدارة العامة للسجون بالسعودية، على حسابها الرسمي في "تويتر": إن المستفيد من هذه الخدمة النزلاء السعوديون وغيرهم من كافة الجنسيات.

فيما تفاعل الفنان فايز المالكي مع الخدمة على حسابه وكتب "وش يدريكم ما في شيء بعيد على الله". في الوقت التي تسابق فيه المغردون بتفاعلهم الكبير، في عرض قضايا والتعريف بها وطلب المساعدة.

وتأتي قضية السجينة السعودية الأكثر تفاعلاً حين غرد "عبدالله بن نافع"، مطالباً بسداد دينها: "هذي البنت السعودية الوحيدة اللي مسجونة في المملكة في قضية دين، والله عيب علينا إذا ما طلعناها لزوجها ولأطفالها، إذا عندها أطفال، مبلغها أقل من مليوني ريال، خلوها تعيد مع أهلها"، والتي لقيت تفاعلا كبيرا من السعوديين حتى وصل المبلغ خلال ساعات إلى قرابة المليون، آملين أن يكتمل العدد لتخرج من السجن قبل العيد.