السعودية | النائب العام يوجه بالقبض على شابين أطلقا النار على منزل وسيارة

شكرا لقرائتكم النائب العام يوجه بالقبض على شابين أطلقا النار على منزل وسيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه النائب العام، سعود المعجب، بالقبض على شابين ظهرا بمقطع فيديو وهما يطلقان النار على سيارة ومنزل. وكان الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، يكشف عن شابين أحدهما يقود مركبة والآخر راكب بجواره يقوم بإخراج سلاح رشاش من النافذة، ويقوم بإطلاق النار على منزل وسيارة تتوقف أمامه، الأمر الذي أثار غضب واستياء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بإيقاع أشد العقوبات عليهما للحد من هذه الممارسات السلبية.

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