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غادر الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، جدة، اليوم، بعد مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا رئيس بعثة الشرف عدنان بن محمود بوسطجي، ومندوب عن المراسم الملكية.
رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يغادر جدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-02
غادر الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، جدة، اليوم، بعد مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا رئيس بعثة الشرف عدنان بن محمود بوسطجي، ومندوب عن المراسم الملكية.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
06:38 PM
بعد مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة
غادر الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، جدة، اليوم، بعد مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا رئيس بعثة الشرف عدنان بن محمود بوسطجي، ومندوب عن المراسم الملكية.
، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يغادر جدة ،
المصدر : الخليج 365
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