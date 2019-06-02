محمد بن مسعود - الدمام - هنّأ القيادة بنجاح أعمال قمم مكة الثلاث رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي اختتمت أعمالها في مكة المكرمة.

وقال وزير الحرس الوطني: "إن عقد هذه القمم الثلاث التي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ينطلق من المسؤولية الكبيرة والدور المحوري المهم الذي تضطلع به المملكة بثقلها ومكانتها ودورها الرائد في جمع الكلمة وتوحيد الصف وخدمة قضايا المنطقة والأمتين العربية والإسلامية".

ودعا وزير الحرس الوطني الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يبارك في مساعيهما لما فيه الخير والعزة والتمكين. وزير الحرس: المملكة تضطلع بثقلها ومكانتها ودورها الرائد في جمع الكلمة عيسى الحربي الخليج 365 2019-06-02 رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي اختتمت أعمالها في مكة المكرمة.

وقال وزير الحرس الوطني: "إن عقد هذه القمم الثلاث التي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ينطلق من المسؤولية الكبيرة والدور المحوري المهم الذي تضطلع به المملكة بثقلها ومكانتها ودورها الرائد في جمع الكلمة وتوحيد الصف وخدمة قضايا المنطقة والأمتين العربية والإسلامية".

ودعا وزير الحرس الوطني الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يبارك في مساعيهما لما فيه الخير والعزة والتمكين. 02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440 Advertisements 05:50 PM هنّأ القيادة بنجاح أعمال قمم مكة الثلاث هنّأ القيادة بنجاح أعمال قمم مكة الثلاث رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي اختتمت أعمالها في مكة المكرمة.

وقال وزير الحرس الوطني: "إن عقد هذه القمم الثلاث التي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ينطلق من المسؤولية الكبيرة والدور المحوري المهم الذي تضطلع به المملكة بثقلها ومكانتها ودورها الرائد في جمع الكلمة وتوحيد الصف وخدمة قضايا المنطقة والأمتين العربية والإسلامية".

ودعا وزير الحرس الوطني الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يبارك في مساعيهما لما فيه الخير والعزة والتمكين. ، وزير الحرس: المملكة تضطلع بثقلها ومكانتها ودورها الرائد في جمع الكلمة ،

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