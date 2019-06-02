اخبار السعوديه

مسابقات تيلي ماتش السعودي تعايد سكان الرياض في ساحة الدوح

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم مسابقات تيلي ماتش السعودي تعايد سكان الرياض في ساحة الدوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-02

مسابقات تيلي ماتش السعودي تعايد سكان الرياض في ساحة الدوح

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنظم أمانة منطقة الرياض في ساحة العروض والاحتفالات بالدوح مسابقات “تيلي ماتش السعودي” ، وذلك ضمن فعاليات موسم عيد الفطر المبارك بمدينة الرياض.

ويقدم مسابقات “تيلي ماتش” الكابتن السعودي صالح العريض على مدى ثلاثة أيام من الساعة 7:15 مساءً وحتى ١٢ ليلًا، وستشهد المنافسة تحديات متعددة تتسابق من خلالها الفرق وسط أجواء حافلة بالإثارة والحماس سعيًا لبلوغ خط النهاية أولًا وتحقيق الانتصار.

ومن المتوقع أن تشهد ساحة الدوح إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا؛ لما تحظى به مسابقات تيلي ماتش الشهيرة من متابعة واهتمام سواء من فئة الشباب أو العائلات.

Advertisements

وقال مقدم المسابقات الكابتن صالح العريض: “ما يميز “تيلي ماتش السعودي” هو تنوع الأفكار وكثرة الألعاب ومشاركة جميع الأعمار في التحديات، وسيتنقل المتسابقون ما بين الجسور المعلقة والقلاع والأنفاق والسلالم في سبيل كسب المنافسة.

وعن مكتسبات تنظيم فعاليات “تيلي ماتش السعودي”، قال العريض: الألعاب تعزز لدى المشاركين روح المغامرة والمتعة، وتكسبهم مهارات حركية، وفيها استثمار لطاقات الشباب البدنية، وبما يتناسب مع موسم العيد الحافل بالسعادة والفرح.

وتقدم العريض بالشكر لأمانة منطقة الرياض لتنظيمها هذا النوع من الفعاليات ذات الطابع العالمي، معربا عن تقديره للثقة التي منحت له لتولي تقديم تيلي ماتش السعودي، داعيًا سكان مدينة الرياض التوجه إلى ساحة الدوح للعروض والاحتفالات والاستمتاع بالفعاليات المرتقبة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسابقات تيلي ماتش السعودي تعايد سكان الرياض في ساحة الدوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا