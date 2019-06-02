التلفزيون الألماني : القضية الفلسطينية كانت على رأس أولويات قمم مكة

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

سلط التليفزيون الألماني دويتشه فيله، الضوء على القمم الثلاث التي استضافتها المملكة على مدى الأيام القليلة الماضية في مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الأحداث الجارية لم تؤثر على توجهات المجموعات الإسلامية والعربية المعروفة منذ عقود طويلة.

القضية الفلسطينية

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ورأى التليفزيون الألماني أن القضية الفلسطينية كانت على رأس أولويات الدول الإسلامية والعربية التي شاركت في قمم مكة المكرمة منذ أيام قليلة، حيث أدانت منظمة التعاون الإسلامي واشنطن لاعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار إلى أن التأييد العربي والإسلامي للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة التهديدات الإيرانية بمنطقة الخليج العربي، لم يمنع انتقاد واشنطن في قضايا الشرق الأوسط الرئيسية، والتي يأتي على رأسها أوضاع الفلسطينيين.

وشدد بيان منظمة المؤتمر الإسلامي على أن للشعب الفلسطيني الحق في هويته الوطنية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

مواجهة إيران

ولفت التليفزيون الألماني إلى أن هناك بالفعل مساندة كبيرة من منظمة المؤتمر الإسلامي والدول العربية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة التحديات والتهديدات الإيرانية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويرى دويتشه فيله أن العمل على مواجهة التهديدات الإيرانية يأتي في المقام الأول لدى منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات العربية، والتي بالفعل كان له توجهها الواضح والصريح ضد أي أفعال أو أنشطة تهدم استقرار المنطقة.

وشهدت القمة العربية دعوة عالمية لإدانة تصرفات إيران والتصدي لها، لاسيما بعد أن كادت أعمالها الإرهابية واستهدافها لناقلات النفط قبالة السواحل الإماراتية وخطوط ضخ البترول التابعة لأرامكو، أن تتسبب في حرب إقليمية وأزمات اقتصادية عالمية.