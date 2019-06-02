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فيديو.. حكم الجوائز والمسابقات الفضائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد الشيخ خالد المصلح على سؤال حول حكم مسابقة أجمل طبق وما شابهها، التي تتم عبر الفضائيات ويحصل الفائز فيها على مبالغ مالية.
وقال المصلح خلال مداخلة له على قنة المجد: إن هذه الجائزة على حالتين، الحالة الأولى أن يكون مبلغ الجائزة هو ثمن أو تكلفة الاشتراك في هذه المسابقة أو إعداد الطبق وهذا لا حرج فيه.
وتابع أنه إن كان مبلغ المسابقة عبارة عن مكافأة، فإن هذا الأمر فيه خلاف بين أهل الفقه.
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