شكرا لقرائتكم الداخلية تضبط 3.2 مليون مخالف في حملة وطن بلا مخالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-02 الداخلية تضبط 3.2 مليون مخالف في حملة وطن بلا مخالف متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة الحملة الأمنية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقالت الداخلية في البيان الصحفي الـ108 للحملة: إنه تم ضبط 3245652 مخالفًا؛ 97% منهم من اليمن وإثيوبيا. Advertisements









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