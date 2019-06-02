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فيديو.. هل ليلة القدر ثابتة أم متنقلة ومتى يتوقف تحريها؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
استعرض الشيخ سعد عبدالله السبر، أستاذ الفقه المقارن، عددًا من الأحاديث النبوية حول تحري ليلة القدر وهل هي ثابتة أم متحركة.
وقال السبر خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة: إن تحري ليلة القدر يكون في العشر الأواخر من رمضان، وهي متحركة بين الليالي وليست ثابتة في ليلة بعينها.
ولفت إلى أن الله عز وجل أخفى ليلة القدر حتى يجتهد المسلمون في تحري هذه الليلة وطلب الرحمة والمغفرة في هذه الليالي.
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