وكالة شؤون المسجد النبوي تستعد لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية المشاركة لاستقبال المصلين في يوم 28 من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال جولة ميدانية في المسجد النبوي لمناقشة الخطط وتوزيع المهام، وذلك ليؤدي جميع المصلين صلاة التراويح وختم القرآن الكريم بكل راحة واطمئنان.

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، أن الوكالة ولله الحمد قامت بتسخير كافة الخدمات التي تصب في مصلحة الزوار والمصلين وتعمل على توفير كل السبل التي من شأنها التسهيل على الزائرين من ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية المشاركة في تقديم الخدمات بالمسجد النبوي.

وقد هيأت الوكالة كافة الجهود لاحتواء التوافد المتوقع من المصلين والزائرين للمسجد النبوي، من خلال العمل على مضاعفة أعداد العاملين وتنسيق الجهود والمهام بينها وبين الجهات الأمنية في المسجد النبوي، كما تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة؛ حرصًا منها على تقديم خدمات متميزة لزوار المسجد النبوي.